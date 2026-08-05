مصرع شخص وإصابة زوجته على يد نجلهما بالإسكندرية

شهدت منطقة الإبراهيمية شرق محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقعة مأساوية، بعدما لقي رجل مصرعه، فيما أُصيبت زوجته بإصابات بالغة، وأصيب نجلهما الآخر، إثر واقعة اعتداء داخل مسكن الأسرة بشارع الأحقاف.

وتشير المعلومات الأولية إلى اتهام شاب يبلغ من العمر 19 عامًا بالاعتداء على أفراد أسرته، ما أسفر عن وفاة والده في موقع الحادث، بينما نُقلت والدته إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تخضع للرعاية داخل العناية المركزة في حالة حرجة، فيما أُصيب شقيقه بجروح استلزمت خياطة نحو 21 غرزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالاسكندرية إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا، كما باشرت جهات التحقيق معاينة مكان الواقعة وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث.

وبحسب التحريات الأولية، فإن المتهم يُشتبه في ارتكابه الواقعة وهو تحت تأثير مواد مخدرة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، مع انتظار نتائج التحقيقات والتقارير الفنية لتحديد جميع ملابسات الواقعة وأسبابها.