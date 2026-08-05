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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تستضيف "جسم وأسنان وشعر مستعار" ضمن مهرجان الصيف الدولي 9 أغسطس

صورة من العرض
صورة من العرض
أحمد البهى

تستضيف مكتبة الإسكندرية العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار" للمخرج مازن الغرباوى، على خشبة المسرح الكبير يوم الأحد 9 أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بعروس البحر الأبيض المتوسط.
"جسم وأسنان وشعر مستعار" حصل على جائزة أفضل عرض متكامل المركز الأول في الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، ليقدم لجمهور الإسكندرية واحدة من أهم التجارب المسرحية في الموسم الحالي.

 

تفاصيل العرض: 


"جسم وأسنان وشعر مستعار" من تأليف وإخراج الفنان والمخرج مازن الغرباوي، وتم الاستعانه ببعض من أشعار الشاعر الراحل أمل دنقل، ليقدم رؤية فنية جديدة تتناول قضايا الهوية، الجسد، الزيف، والجمال في قالب شعري بصري مكثف، وقد نجح العرض في كسر الأنماط التقليدية للمسرح الجسدي وفتح أفقًا تعبيريًا جديدًا على خشبة المسرح المصري.

وتنطلق فكرة "جسم وأسنان وشعر مستعار" من تأمل التغيرات القاسية التي يتعرض لها الجسد الإنساني، لا بوصفها تحولات عضوية فحسب، بل اهتزازات نفسية حادة، ويتجسد هذا الصراع في حكايات أربع نساء تتوزع اعترافاتهن بين التمرد والانكسار، في مواجهة مجتمع يُلحّ على تزييف الجمال وفرض صورة نمطية مغلّفة بالمظاهر، حتى وإن كانت مستعارة أو مصنعه: شعر مستعار، أسنان مستعارة، جسد معدل، وفي ظل هذا القيد، تصارع المرأة لتحتفظ بذاتها الحقيقية وسط محاولات خضوعها للصورة التي يفرضها المجتمع.


يشارك في بطولة العرض كلا من نغم صالح سعد، نهال فهمي، عزة حسن، علياء هاشم، ومحمود عز الدين "زاكو" الذي شارك في التأليف الموسيقي والأداء الغنائي مع محمود شعراوي والدراماتورجيا لعز الدين حافظ والأزياء لأروي قدوره وتنفيذ الأزياء والماكياج لشيماء كابر وهيئة الاخراج أنس سليمان و ملك مازن والمخرجان المنفذان أحمد امين ونور السيد، وتأليف وسينوغرافيا وإخراج مازن الغرباوي.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ جسم وأسنان وشعر مستعار مازن الغرباوى

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