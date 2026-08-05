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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد الرحيم كمال يشيد بفرقة كايروكي: «تقدم فنًا حقيقيًا بعيدًا عن الترند»

كايروكي
كايروكي
يمنى عبد الظاهر

أعرب الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عن إعجابه بفرقة كايروكي ومؤسسها أمير عيد، مشيدًا بما تقدمه الفرقة من أعمال فنية وصفها بـ«الصادقة»، مؤكدًا أنها تعبر عن قناعاتها بعيدًا عن السعي وراء الترند أو الضجة.

وكتب «كمال»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الحمد لله والله على نعمة وجود فرقة زى كايروكى وسط كل السوق الغنائى الاصطناعى السايد والحفلات اللى بتتعمل لأموات، لسه فى مصر فرقة حى حقيقية، حتى لو بتغنى عن الموت، بس بتغنى حاجة هى مصدقاها، وتقدمها للناس مش باى هدف غير انهم يشاركوا تجاربهم مع الناس، بعيدا عن سبق الترندات الكاذبة، وسبق صوت مصر، وودن مصر، ومصر اللى بتعملها ازاى؟؟ والغثيان ده كله شكرا كايروكى شكرا أمير عيد.. صدقتك»

https://x.com/officialakamal/status/2084768200760201224?s=46


 يذكر أن فرقة «كايروكي» كانت قد طرحت ألبومًا جديدًا بعنوان «سوبر نوفا»، يوم الإثنين الماضى، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعددٍ من منصات الاستماع الموسيق، بعد 4 سنوات تقريبًا على إصدار الفرقة ألبوم «روما».

ويتألف الألبوم الجديد من 10 أغنيات: «مت ليه»، و«ألف مراية»، و«نسينا»، و«أنا فاضل»، و«فى الختام»، و«تاتا»، و«وحدي»، و«أنا بكبر»، و«حاسب حاسب»، و«ما تيجي».

ونشرت فرقة «كايروكي» مقطع فيديو ترويجيًا لألبوم «سوبر نوفا»، إذ أتى على شكل حوار تلفزيونى للفرقة مع الإعلامى المصرى محمود سعد للحديث عن الألبوم، وتضمن لقطات تعكس الحنين لأجواء مصر والقاهرة قبل عقود.

كان تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فى السعودية، قد أشاد بالألبوم مطلع أغسطس الجارى، ونشر صورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك كشف فيها عن استماعه لألبوم «سوبر نوفا»؛ وتوجه بالشكر لمغنى الفرقة الرئيسى أمير عيد، الذى قال إنه أرسل له الألبوم قبل صدوره بأيام.

وكتب «آل الشيخ»، باللهجة المصرية: «الشباب دول فعلاً موهوبين ومش شبه حد. برافو.. ألبومى الفترة القادمة ولمدة طويلة. مبروك يا شباب، وتستاهلوا كل خير.. شكرًا أمير».

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال كايروكي بفرقة كايروكي أمير عيد الصادقة السوق الغنائى الاصطناعى

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