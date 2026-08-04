محمود سعد ضمن الإعلان التشويقي لـ ألبوم كايروكي

ظهر الإعلامي محمود سعد فى الاعلان التشويقي لالبوم فريق كايروكي ، الجديد والذي يحمل اسم «سوبرنوڤا».

وكان قد طرح فريق كايروكي أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان «سوبرنوڤا» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ليكون أول ألبوم كامل للفريق بعد ألبوم روما الذي صدر عام 2022.

تفاصيل الالبوم:

ويحمل الألبوم الجديد طابعًا موسيقيًا مستوحى من أجواء فترة التسعينيات، حيث يقدم الفريق مجموعة من الأغاني التي تجمع بين هويته الغنائية المعروفة ولمسات موسيقية مختلفة.

ويأتي طرح «سوبرنوڤا» ضمن مسيرة كايروكي التي حققت خلالها الفرقة نجاحًا واسعًا، سواء من خلال الألبومات الغنائية أو الحفلات الجماهيرية التي تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.