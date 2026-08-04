ملتقى الأزهر يواصل مناقشة قضايا المجتمع.. مخاطر الغش وتأثيره على الاستقرار المجتمعي

يواصل الجامع الأزهر الشريف تنظيم فعاليات ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، حيث تُعقد حلقة جديدة اليوم عبر إذاعة القرآن الكريم، لمناقشة موضوع بالغ الأهمية يحمل عنوان الغش وخطره على تماسك المجتمع من منظور إسلامي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.

تأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، في تأكيد واضح على اهتمام المؤسسة الأزهرية بمعالجة القضايا المجتمعية المعاصرة من منظور علمي وديني متوازن.

ويشارك في لقاء هذا الأسبوع نخبة من علماء الأزهر المتخصصين، حيث يتحدث كل من الدكتور عبد الرحمن عباس، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بأسيوط، والدكتور حمدي الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان بجامعة الأزهر، وذلك لطرح رؤية شاملة حول خطورة الغش وتأثيراته السلبية على الأفراد والمجتمعات.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أن ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يمثل أحد الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على استمرارها، لما لها من دور فعال في تناول القضايا التي تشغل الرأي العام، موضحا أن اختيار موضوعات الملتقى يتم بعناية وفقًا لما تفرضه الظروف الراهنة من تحديات، وما يثار من شبهات حول ثوابت الدين، بالإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على المجتمع المصري والعالمين العربي والإسلامي.

الرد على الشبهات

وأشار إلى أن الملتقى لا يقتصر فقط على الرد على الشبهات، بل يتوسع ليشمل مناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطن في حياته اليومية، سواء داخل مصر أو خارجها، في إطار من الطرح العلمي الرصين الذي يجمع بين الفهم الديني العميق وإدراك الواقع.

وأضاف أن اختيار المحاضرين يتم وفق معايير دقيقة، بحيث يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات والتخصصات المناسبة لكل موضوع، سواء من هيئة كبار العلماء أو من أساتذة جامعة الأزهر أو من الخبراء في المجالات المختلفة، بما يضمن تقديم محتوى علمي موثوق يحقق الفائدة المرجوة.

ويُعقد ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة بشكل أسبوعي كل يوم ثلاثاء داخل رحاب الجامع الأزهر، بعد أن شهد نجاحا ملحوظا خلال شهر رمضان الماضي، حين كان يُنظم يوميا عقب صلاة التراويح تحت مسمى شبهات وردود، قبل أن يتم تطويره وتغيير اسمه ليواكب طبيعة القضايا المطروحة، ويستمر في تقديم رسالته التوعوية التي تستهدف تعزيز القيم وترسيخ الوعي في المجتمع.