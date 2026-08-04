قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. من يحق له الحصول عليها؟
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب سواحل سلطنة عُمان
لماذا لم تحاسب هذه العدادات بالأسعار الجديدة؟ .. الكهرباء تكشف السبب
من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء
موعد سفر بعثة النادي الأهلي إلى إسبانيا
للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي
وزير الصناعة يبحث توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات
اليماحي: السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء
محاكمة 22 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الأزهر يواصل مناقشة قضايا المجتمع.. مخاطر الغش وتأثيره على الاستقرار المجتمعي

الجامع الازهر
الجامع الازهر
عبد الرحمن محمد

يواصل الجامع الأزهر الشريف تنظيم فعاليات ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، حيث تُعقد حلقة جديدة اليوم عبر إذاعة القرآن الكريم، لمناقشة موضوع بالغ الأهمية يحمل عنوان الغش وخطره على تماسك المجتمع من منظور إسلامي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.

تأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، في تأكيد واضح على اهتمام المؤسسة الأزهرية بمعالجة القضايا المجتمعية المعاصرة من منظور علمي وديني متوازن.

ويشارك في لقاء هذا الأسبوع نخبة من علماء الأزهر المتخصصين، حيث يتحدث كل من الدكتور عبد الرحمن عباس، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بأسيوط، والدكتور حمدي الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان بجامعة الأزهر، وذلك لطرح رؤية شاملة حول خطورة الغش وتأثيراته السلبية على الأفراد والمجتمعات.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أن ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يمثل أحد الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على استمرارها، لما لها من دور فعال في تناول القضايا التي تشغل الرأي العام، موضحا أن اختيار موضوعات الملتقى يتم بعناية وفقًا لما تفرضه الظروف الراهنة من تحديات، وما يثار من شبهات حول ثوابت الدين، بالإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على المجتمع المصري والعالمين العربي والإسلامي.

الرد على الشبهات

وأشار إلى أن الملتقى لا يقتصر فقط على الرد على الشبهات، بل يتوسع ليشمل مناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطن في حياته اليومية، سواء داخل مصر أو خارجها، في إطار من الطرح العلمي الرصين الذي يجمع بين الفهم الديني العميق وإدراك الواقع.

وأضاف أن اختيار المحاضرين يتم وفق معايير دقيقة، بحيث يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات والتخصصات المناسبة لكل موضوع، سواء من هيئة كبار العلماء أو من أساتذة جامعة الأزهر أو من الخبراء في المجالات المختلفة، بما يضمن تقديم محتوى علمي موثوق يحقق الفائدة المرجوة.

ويُعقد ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة بشكل أسبوعي كل يوم ثلاثاء داخل رحاب الجامع الأزهر، بعد أن شهد نجاحا ملحوظا خلال شهر رمضان الماضي، حين كان يُنظم يوميا عقب صلاة التراويح تحت مسمى شبهات وردود، قبل أن يتم تطويره وتغيير اسمه ليواكب طبيعة القضايا المطروحة، ويستمر في تقديم رسالته التوعوية التي تستهدف تعزيز القيم وترسيخ الوعي في المجتمع.

الغش تماسك المجتمع ملتقى الأزهر الرواق الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

سيف الجزيري

أرقام سيف الجزيري بعد رحيله عن الزمالك

منتخب مصر للناشئات

منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه الدنمارك لحسم صدارة مجموعة بطولة العالم

منتخب مصر للناشئات

أرقام قياسية تاريخية لمنتخب مصر للناشئات في بطولة العالم

بالصور

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد