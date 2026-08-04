منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. من يحق له الحصول عليها؟

تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بالتعرف على تفاصيل منحة الزواج التي تصرفها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خاصة للفتيات والأخوات المستحقات للمعاش، لمعرفة شروط الاستحقاق، وقيمة المنحة، والمستندات المطلوبة، وخطوات الحصول عليها بعد الزواج.

منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف منحة الزواج للفتيات أو الأخوات المستحقات للمعاش، في حال توقف صرف المعاش بسبب الزواج، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضحت الهيئة أن قيمة المنحة تعادل إجمالي قيمة المعاش المستحق لمدة عام كامل، ويتم احتسابها على أساس قيمة المعاش المستحق عن شهر الزواج، على أن تصرف لمرة واحدة فقط.

من يحق له الحصول على منحة الزواج؟

أكدت الهيئة أن منحة الزواج تصرف للفتيات أو الأخوات اللاتي يستحقن معاشا، ويتوقف صرفه بسبب الزواج، مشيرة إلى أن هذه المنحة تعد إحدى المزايا التأمينية التي تستهدف تقديم دعم مالي للمستحقات عند بدء حياتهن الزوجية.

كما نبهت إلى أن الحق في المطالبة بالمنحة يسقط إذا لم يتم تقديم طلب الصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

شروط صرف منحة الزواج

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الشروط الواجب توافرها للحصول على المنحة، وتشمل:

أن تكون المتقدمة مستحقة للمعاش وقت الزواج.

أن يتوقف صرف المعاش بسبب الزواج.

ألا تكون قد حصلت على منحة زواج من قبل.

التقدم بطلب الصرف خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

المستندات المطلوبة لصرف منحة الزواج

يتعين على المستحقة تقديم عدد من المستندات لإنهاء إجراءات الصرف، وهي:

صورة وثيقة الزواج أو عقد الزواج.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

استيفاء نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم (8).

خطوات الحصول على منحة الزواج

يمكن للمستحقة صرف المنحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش.

تقديم طلب صرف منحة الزواج.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

استكمال نموذج طلب الصرف رقم (8) تمهيدا لإنهاء الإجراءات وصرف المنحة.

منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

كيفية احتساب قيمة المنحة

تحتسب منحة الزواج على أساس قيمة المعاش المستحق عن شهر الزواج، وتساوي قيمة معاش 12 شهرا كاملة، ويتم صرفها دفعة واحدة للمستحقة، وفقا للضوابط المنظمة التي حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتأتي منحة الزواج ضمن الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة لدعم المستحقين للمعاش، في إطار توفير الحماية الاجتماعية وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية وفقا للقانون.