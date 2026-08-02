محافظ بني سويف يشهد احتفالية تجهيز 20 فتاة مُقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،الفعالية التي نظمتها مؤسسة نهضة بني سويف،لتسليم أجهزة عرائس للفتيات المُقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الفعالية،التي أقيمت بالممشى السياحي للكورنيش، تم تسليم عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مؤسسة نهضة بني سويف، وتشمل عددًا من الأجهزة المنزلية والكهربائية لـــ 20 فتاة من مختلف مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف وتنسيق مع مديرية التضامن ،حيث تم تسليم كل فتاة جهاز عروس مكون من ( ثلاجة ، غسالة ، بوتاجاز).

وتقدّم المحافظ بالتهنئة للفتيات وأسرهن بمناسبة الزفاف، معرباَ عن سعادته وحرصه على المشاركة والتواجد في مثل تلك الفعاليات التي تُسهم في إدخال السرور على الفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، مشيداً بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة نهضة بني سويف ودعمها المتواصل للفئات الأكثر احتياجاً من خلال تبنيها وتنفيذها لمبادرات إنسانية فعالة تفيد المجتمع وترعى الفئات الأكثر احتياجا.

من جهته أعرب المدير التنفيذي لنهضة بني سويف، عن تقديره للمحافظ اللواء عبد الله عبد الله على حضوره هذا الفعالية، التي تأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، منوها عن أن المبادرة تأتي بالتزامن مع قرب موعد زفاف العرائس، حيث تسعى المؤسسة إلى المساهمة في إدخال الفرحة والسرور على الفتيات وأسرهن باعتباره ذلك جزء لا يتجزأ من المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، خاصة وأن تجهيز العرائس أحد محاور عمل المؤسسة بجانب عدد من المحاور الأخرى التي تتضمن تقديم منح دراسية جامعية لأوائل الثانوية وسداد مصروفات الدراسة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الأسر الأولى بالرعاية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات خدمية في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي وتمويل المشروعات الصغيرة وغيرها من محاور عمل المؤسسة .

