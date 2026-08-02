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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يوسعون بؤرًا استيطانية شمال رام الله

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قام مستوطنون، اليوم الأحد، بتوسيع بؤر استيطانية في مناطق متفرقة شمال محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال نفذت أعمال تجريف وتوسعة في مستوطنة"عيلي" المقامة على أراضي المواطنين قرب قريتي ترمسعيا واللبن الشرقية، جنوب نابلس، في إطار مخططات التوسع الاستيطاني المتواصلة، بحسب وكالة أنباء صفا.

وواصل مستوطنون توسيع البؤرة الرعوية الاستيطانية المقامة في سهل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، عبر استقدام معدات وآليات إلى المنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

كما اقتحم مستوطنون بلدة سنجل، شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في محيط البلدة، ما أثار حالة من التوتر بين المواطنين.

مستوطنون بؤر استيطانية رام الله الضفة الغربية الأراضي الفلسطينية

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