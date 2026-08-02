وزير الخارجية يبحث مع الممثل الاعلي لغزة مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لقطاع غزة، اليوم الاحد ٢ اغسطس، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الاوضاع في قطاع غزة.

تناول الاتصال تطورات المفاوضات لاستكمال تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الأولى، بما في ذلك النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والانسحاب الاسرائيلي من القطاع، وصولاً إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما بحث الجانبان الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها من داخل قطاع غزة، لإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

وشدد الوزير عبد العاطي أهمية وفاء كافة الأطراف بالتزاماتها وفقاً لما نصت عليه الخطة، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض مسار تنفيذها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ويفتح المجال لاستعادة الامن والاستقرار بالمنطقة.