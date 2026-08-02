رسميا.. إعفاء الأهلي من الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية

أعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بفضل تصدره التصنيف القاري للأندية المشاركة في البطولة.

وبموجب هذا الإعفاء، يبدأ الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية مباشرة من الدور التمهيدي الثاني، على أن يخوض أولى مبارياته في شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لجدول المسابقة الذي حدده الاتحاد الأفريقي.

ويأتي هذا القرار تقديرًا لتصنيف الأهلي القاري، الذي منحه أفضلية تجنب خوض الدور الأول، ليحصل على فترة إعداد أطول قبل بدء مشواره في البطولة التي يسعى للمنافسة على لقبها.