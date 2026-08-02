الأهلي ينتظر القرار النهائي من محمد عبد المنعم لحسم ملف عودته

يترقب النادي الأهلي حسم موقف مدافعه السابق محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، بشأن إمكانية عودته إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل المفاوضات الجارية بين جميع الأطراف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن محمد عبد المنعم لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، إذ يواصل دراسة عرض الأهلي بعناية، سواء بالعودة على سبيل الإعارة أو من خلال انتقال نهائي، حال نجاح الناديين في التوصل إلى اتفاق حول تفاصيل الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة نيس لا تمانع رحيل المدافع المصري خلال الميركاتو الصيفي، لكنها تشترط الحصول على مقابل مالي يتناسب مع قيمة اللاعب، وهو ما فتح الباب أمام الأهلي لمحاولة استعادة أحد أبرز مدافعيه في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الاتصالات بين مسؤولي الأهلي ومحمد عبد المنعم لم تتوقف خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب لا يزال يدرس جميع الخيارات المتاحة قبل إعلان موقفه النهائي، لافتًا إلى أن عرض الأهلي يعد الوحيد الذي تلقاه من داخل مصر حتى الآن.

ويأمل محمد عبد المنعم في اختيار الخطوة الأنسب لمستقبله، خاصة بعدما عانى الموسم الماضي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، تسببت في غيابه لفترة طويلة وأثرت على عدد مشاركاته مع نيس.

كان المدافع الدولي قد انضم إلى صفوف نيس في صيف 2024 قادمًا من الأهلي بعقد يمتد لأربعة مواسم، وشارك بقميص الفريق الفرنسي في 18 مباراة بمختلف المسابقات، كما مثل منتخب مصر في مباراتين خلال منافسات كأس العالم 2026.