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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة عرابي: لا يوجد مدافع يسد فراغ محمد عبد المنعم ورامي ربيعة

رامي ربيعة
رامي ربيعة
يارا أمين

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يزال في حاجة إلى تدعيم مركز قلب الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد، مشددًا على أن عودة رامي ربيعة ستكون خطوة مهمة لتعزيز الخط الخلفي.

وقال عرابي، خلال تصريحات عبر قناة أون سبورت إف إم، إن الأهلي يحتاج إلى مدافع يمتلك الخبرات والقدرة على قيادة الدفاع، مضيفًا: "أنا لو من النادي الأهلي أرجع رامي ربيعة، وكنت مستغرب لما مشي من الأهلي".

وأضاف نجم الأهلي السابق أن رامي ربيعة يتمتع بإمكانيات كبيرة وشخصية قيادية داخل الملعب، وهو ما ظهر بوضوح في مستواه خلال مشاركته في كأس العالم، مؤكدًا أن الفريق يعاني من غياب مدافعين بنفس الجودة.

وأوضح عرابي: "مفيش مدافع قادر يسد فراغ محمد عبد المنعم ورامي ربيعة في دفاع الأهلي"، مشيرًا إلى أن تدعيم هذا المركز يجب أن يكون أولوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

في سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، لإقامة معسكر إعداد خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، وتجهيز الفريق بأفضل صورة للموسم الجديد.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مرتقب يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية جميع اللاعبين قبل ضربة بداية الموسم.

أسامة عرابي الأهلي النادي الأهلي رامي ربيعة محمد عبد المنعم

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