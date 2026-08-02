الكاف يعلن موعد قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد إجراء قرعتي الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2026-2027.

وتقام قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية يوم الخميس 6 أغسطس بمقر الكاف في القاهرة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة،

وسيتم إذاعة قرعة البطولتين عبر البث المباشرة عبر قناة CAF TV.

ممثلوا مصر في البطولات الأفريقية

ومن المنتظر أن تشهد القرعة التعرف على المواجهات الأولى للأندية المشاركة في البطولتين، حيث يترقب ممثلو الكرة المصرية معرفة منافسيهم في الدور التمهيدي.

ويشارك الزمالك وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الأهلي وزد منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، في انتظار ما ستسفر عنه القرعة من مواجهات مرتقبة.

وتحظى قرعة البطولتين باهتمام كبير من جماهير الكرة الأفريقية، في ظل مشاركة عدد من أبرز أندية القارة السمراء، التي تتطلع للمنافسة على اللقب خلال الموسم الجديد.