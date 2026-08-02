بيان ناري من ريال مدريد بعد قرار الفيفا بالتخلي عن بيع مسابقاته

ثمن نادي ريال مدريد لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالتخلي عن البيع الجزئي المقترح للحقوق التجارية لمسابقاته، مشيرً إلى أن هذا نبأ سار لكرة القدم ومؤسساتها، وقبل كل شيء، لملايين مشجعي رياضتنا المحبوبة.

وأعرب ريال مدريد عن امتنانه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحادات القارية والوطنية، وجميع المؤسسات التي عارضت هذا المشروع بحزم ومسؤولية، حيث ساهم تضامنهم وشعورهم بالمسؤولية في حماية كرة القدم في لحظة حاسمة.

وأكد في بيانه أن الأندية هي الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها كرة القدم الدولية وكأس العالم، فهي التي تكتشف وتُدرّب وتُطوّر وتُزوّد المنتخبات الوطنية باللاعبين الذين يُساهمون في إنجاح هذه البطولات الكبرى.

واضاف ريال مدريد في بيانه: تُعدّ كرة القدم الدولية وكأس العالم، قبل كل شيء، أحداثًا ذات أهمية جماهيرية، وتُمثّل إرثًا ملكًا للأمم والجماهير والمجتمع ككل، لذلك، نؤمن بأنه لا ينبغي أبدًا التعامل معها كمجرد أصول مالية تُتاجر بها لصالح قلة من الناس.

وعارض ريال مدريد بشدة أي محاولة لبيع العائدات التجارية المستقبلية من المسابقات دون تحمّل أي من التكاليف أو المخاطر المُصاحبة. تتحمل الأندية هذه الأعباء، وأي مبادرة تسعى للاستيلاء على إيرادات كرة القدم المستقبلية دون تحمل المسؤوليات التي تولدها غير مقبولة ويجب عدم النظر فيها مجدداً.

بيان ريال مدريد

واختتم في بيانه قائلا: “هذا هو المبدأ نفسه الذي التزم به ريال مدريد باستمرار على المستوى الوطني.. عارض نادينا ولم يشارك في العملية التي بموجبها التزمت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) بنسبة مئوية من إيرادات الأندية المستقبلية من حقوق البث السمعي البصري لمدة خمسين عاماً مقابل استثمار صندوق خاص، CVC. إن رهن إيرادات تعود للأندية، التي تتحمل جميع التكاليف والمخاطر، لمدة نصف قرن يُرسي سابقة يجب ألا تتكرر في عالم كرة القدم، سواء في إسبانيا أو على الصعيد الدولي”.