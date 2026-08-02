مانشستر سيتي يعقّد انتقال رودري إلى ريال مدريد.. و70 مليون يورو لحسم الصفقة

بدأت صفقة انتقال الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى ريال مدريد تواجه تعقيدات كبيرة، بعدما تمسك النادي الإنجليزي بمطالبه المالية، رغم اعتقاد إدارة النادي الملكي في البداية أن المفاوضات ستكون سهلة وسريعة.

صفقة رودري وديوماندي

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال مدريد كان يتوقع أن تكون صفقتا رودري والمدافع عثمان ديوماندي من الصفقات السهلة خلال الميركاتو الصيفي، إلا أن المفاوضات أصبحت أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي يتمسك بالحصول على 70 مليون يورو مقابل التخلي عن رودري، حتى لو كان جزء من هذا المبلغ في صورة متغيرات، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي لا ينوي خفض مطالبه المالية.

وأضاف التقرير أن إدارة مانشستر سيتي لا تشعر بأي ضغوط لبيع اللاعب، بل إنها مستعدة للاحتفاظ به حتى نهاية عقده في صيف 2027 إذا لم يصل العرض المناسب.

وأوضحت "سبورت" أن سياسة مانشستر سيتي في سوق الانتقالات واضحة، إذ يسمح برحيل أي لاعب يرغب في المغادرة، لكن فقط في حال وصول عرض يرضي النادي ماليًا، وهو النهج الذي سبق أن واجهه برشلونة في صفقات عدة، أبرزها إيريك جارسيا وبرناردو سيلفا.

رغبة رودري

وأشارت الصحيفة إلى أن رودري أبلغ إدارة مانشستر سيتي برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، وينتظر الآن نجاح النادي الإسباني في تلبية المطالب المالية، التي يعتبرها مسؤولو السيتي عادلة نظير لاعب تُوج بجائزة الكرة الذهبية.

وكان ريال مدريد يعتقد أن الصفقة ستحسم خلال 48 ساعة، إلا أن تطورات المفاوضات أكدت أن الطريق نحو التعاقد مع رودري سيكون أطول وأكثر تعقيدًا، وأن حسمها لم يعد مضمونًا كما كان متوقعًا.

مفاوضات مانشستر سيتي وأيوب بوعدي

وفي سياق متصل، يواصل مانشستر سيتي مفاوضاته مع المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط ليل، الذي لفت الأنظار خلال كأس العالم 2026، إلا أن الصحيفة أوضحت أن التعاقد مع اللاعب لن يكون بديلًا لرودري، بل يأتي ضمن خطة النادي لتعويض الرحيل المحتمل للكرواتي ماتيو كوفاسيتش، الذي لا يدخل ضمن حسابات المدير الفني إنزو ماريسكا.

اتفاق رودري وريال مدريد

واختتمت "سبورت" تقريرها بالتأكيد على أن رودري توصل إلى اتفاق كامل مع ريال مدريد بشأن الشروط الشخصية، وسيبذل كل ما في وسعه لإتمام انتقاله، لكنه في الوقت نفسه يتعامل بحذر مع المفاوضات احترامًا لعلاقته القوية مع مانشستر سيتي، وهو ما قد يجعل حسم الصفقة يستغرق وقتًا أطول من المتوقع.