الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخصين على أخر بأسلحة بيضاء في كفر الدوار

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام شخصين بالتعدى على شقيقها بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وتهديدهما بالإيذاء بإستخدام سلاح نارى ومادة كاوية والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 / يوليو المنقضى ، تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة من شقيق صاحبة الحساب بتضرره من (3 أشخاص "مسن ، ونجله ، طالب - مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "بسحجات وكدمات متفرقة " لخلافات بينهم حول الجيرة ، وتم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه.

وبإستدعاء صاحبة الحساب أشارت إلى إدعائها الكاذب حول تعدى المشكو فى حقهم على شقيقها بإستخدام أسلحة بيضاء أو تهديدهما بالأذى بإستخدام أسلحة نارية أو مواد كاوية ، وتقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للإهتمام بشكواها.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبسؤالهم نفوا ما نسب إليهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق









