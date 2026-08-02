«زاد العزة 247» تشق طريقها إلى غزة

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تواصل، مع إطلاق الهلال الأحمر المصري القافلة رقم 247 ضمن قوافل "زاد العزة"، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح إبراهيم أن القافلة تضم أكثر من 98 ألف سلة غذائية، إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية ومواد بترولية، لدعم المرافق الحيوية والمراكز الصحية العاملة داخل القطاع، بعد تجهيزها في المراكز اللوجستية المخصصة لذلك.

وأضاف أن الأطقم الطبية المصرية تستعد لاستقبال الدفعة التاسعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، بالتزامن مع عودة دفعة أخرى ممن استكملوا علاجهم إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح.