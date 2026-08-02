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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: إطلاق تراخيص المحال عبر مصر الرقمية وتبسيط الإجراءات

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
أ ش أ

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على المتابعة الدورية لانتظام تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك بعد أيام من إطلاق الخدمة عبر المنصة وسرعة التعامل مع أية ملاحظات خلال المراحل الأولى للتشغيل.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا حول نتائج المرور الميداني لوفد من الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة الغربية، حيث تم المرور على 4 مراكز تكنولوجية بالمحافظة، شملت مركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة كفر الزيات وحي أول طنطا وحي ثان طنطا، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء ومراجعة الملفات الحيوية؛ بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، بالاضافة إلى عقد لقاءً مع الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، واجتماعا مع السكرتير العام للمحافظة بحضور جميع مراكز الإصدار ومديري المراكز التكنولوجية؛ لمتابعة منظومة المحال العامة والتسهيل علي المواطنين وتسهيل الإجراءات وعمل تجارب واقعية علي منظومة مصر الرقمية.

كما أكدت الوزيرة متابعة استقبال المواطنين فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتنسيق مع وزارة التخطيط؛ للوقوف على انتظام تشغيل المنظومة بالمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات وكفاءة فرق العمل المدربة على تقديم الخدمة لأصحاب المحال العامة وتقديم الدعم الفني؛ لضمان استدامة كفاءة الخدمة.

وأضافت "أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة".

وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية؛ بما يوفر تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة للمواطنين، ويدعم تحسين بيئة الأعمال، ويعزز جهود الدولة في بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة.

وشددت على استمرار الوزارة في متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالخدمة والعمل على تطويرها بشكل مستمر؛ بما يضمن تقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة وتلبي احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وفي السياق، أشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض إلى أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 120 نموذج (8) للتصالح إلى المواطنين، إلى جانب إصدار وتسليم 24 رخصة بناء؛ بما يعكس انتظام دورة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية.

كما أجرت اللجنة مرورًا ميدانيًا ليليًا لمتابعة جهود رفع الإشغالات وتحسين مستوي النظافة ومراجعة التزام المحال التجارية وغلق الغير مرخص وتوفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة الخاصة لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة؛ بهدف تيسير إجراءات الترخيص للمواطنين، وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتحقيق الانضباط، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية خلال الفترة المقبلة لمنظومة المحال العامة ، لضمان استقرار منظومة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية.

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض التنمية الاقتصادية محافظة الغربية

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