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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لوثيقة “معاشك بكرة بالدولار”

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
علياء فوزى

 شهد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وشركة مصر لتأمينات الحياة، للترويج لوثيقة "معاشك بكرة بالدولار"، والتوعية بأثرها الإيجابي على التأمين الاقتصادي لأبناء مصر بالخارج، بالإضافة لأثرها الإيجابي على الاقتصاد المصري.

وقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، على هامش النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، تحت عنوان "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، الذي أقامته وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

ويهدف البروتوكول إلى نشر الوعى بوثيقة "معاشك بكرة بالدولار" عبر سفارات وقنصليات وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لضمان وصول المعلومات حول الوثيقة لأكبر شريحة من الجاليات المصرية بالخارج وتعريفهم بمزايا الوثيقة وآليات الاشتراك بها. 

مزايا الوثيقة

وتوفر الوثيقة خدمة تأمينية متطورة، توفر التغطية والحماية التأمينية التي يحتاجها العاملون المصريون بالخارج، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن حصول المغترب على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن.

وتوفر الوثيقة نظام مرن في استرداد قيمة الوثيقة، حيث يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، كما يمكن إضافة وثيقة لأكثر من سن استحقاق.

وتساهم وثيقة "معاشك بكرة بالدولار" في جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتأميني، وتعظيم واستقرار التحويلات الدولارية، التي تُعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي.

هيئة الاستثمار وزارة الخارجية معاشك بكرة بالدولار الشمول المالي مصر لتأمينات الحياة

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