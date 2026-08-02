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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة جديدة .. أيمن أشرف يحصل على دبلومة الإدارة الرياضية| صور

ايمن اشرف
ايمن اشرف
محمد بدران

احتفل أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي السابق ومساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي، بتخرجه ضمن دفعة جديدة من دارسي دبلومة الإدارة الرياضية، التي تنظمها جامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، في خطوة تعكس حرصه على تطوير مسيرته الإدارية بعد انتهاء مشواره داخل المستطيل الأخضر.

يأتي حصول أيمن أشرف على الدبلومة في إطار اهتمام العديد من نجوم الكرة المصرية بتأهيل أنفسهم أكاديميًا وإداريًا، استعدادًا لتولي مناصب قيادية في الأندية والمؤسسات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

ويشغل أيمن أشرف حاليًا منصب مساعد رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث يشارك في تطوير العمل داخل القطاع والمساهمة في إعداد المواهب الشابة تمهيدًا لتصعيدها إلى الفريق الأول.

في سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يستعد لخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وسيختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مرتقب يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة للوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل انطلاق الموسم.

ايمن اشرف دبلومة الادارة الرياضية الأهلي

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