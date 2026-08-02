بعد غرق طالب ثانوي.. حبس منقذ ومسئول حمام سباحة بشبين القناطر 4 أيام

قررت جهات التحقيق بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية حبس منقذ حمام السباحة والمسؤول عن إدارته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية، وذلك على خلفية واقعة غرق طالب بالصف الثاني الثانوي داخل أحد حمامات السباحة بمدينة شبين القناطر.

كان الطالب أحمد محمد عبدالعال، البالغ من العمر 18 عامًا والمقيد بالصف الثاني الثانوي، لقي مصرعه غرقًا داخل أحد حمامات السباحة بمنطقة كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، في واقعة مأساوية خيمت بالحزن على أهالي المنطقة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بغرق طالب داخل حمام السباحة، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص وفاة الطالب إثر تعرضه للغرق.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وقررت حبس المنقذ والمسؤول عن إدارة حمام السباحة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية، لحين استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادث والتصريح بدفن الطالب.



وشيع أهالي كفر شبين جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط حزن الجميع الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.