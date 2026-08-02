محافظ القليوبية : إجراءات لرفع كفاءة حركة المرور وتعزيز السلامة بمحور العصار

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة الحالة المرورية والوقوف على احتياجات المواطنين، حيث اتخذ عددًا من الإجراءات الميدانية الفورية، ووجّه بتنفيذ حلول عاجلة تهدف إلى تعزيز السيولة المرورية، ورفع معدلات السلامة، وتيسير حركة المشاة والمركبات، بما يواكب جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، وجّه محافظ القليوبية بتشغيل إشارة المرور بمحور العصار، بالتزامن مع رفع جزء من الحاجز الخرساني (النيوجيرسي) وإنشاء ممر مشاة مخطط أمام مدرسة بهتيم الثانوية التجارية بين الاتجاهين، بما يتيح عبور المواطنين والطلاب بصورة آمنة ومنظمة، ويحد من العبور العشوائي.



كما وجّه محافظ القليوبية بإجراء دراسة فنية لإنشاء ممر مشاة مخطط آخر أمام شارع الشعراوي بمحور العصار، مع استكمال الإشارات والعلامات المرورية اللازمة، بما يحقق أعلى معدلات السلامة، ويسهم في تنظيم حركة المشاة والمركبات وتحسين السيولة المرورية بالمحور.

ووجّه المحافظ بسرعة إعادة تركيب البردورات بالأماكن التي أُزيلت منها، بدءًا من نزلة الطريق الدائري في اتجاه محور العصار، مع تدعيم بعض المواقع المحددة بحواجز خرسانية (نيوجيرسي)، وذلك لمنع العبور غير الآمن للسيارات والدراجات النارية من خلال تلك الفتحات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على الانضباط المروري.

كما وجّه محافظ القليوبية بإعادة التخطيط المروري للدوران الواقع أمام محطة شيل أوت، بما يحقق انسيابية حركة المركبات، ويرفع كفاءة الحركة المرورية، ويحد من التكدسات بالموقع.



وفي السياق ذاته، وجّه محافظ القليوبية رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، بسرعة تطوير الطريق البطيء خلف محطة شيل أوت بمحور العصار، والمؤدي إلى شارع 135، مع إعادة تخطيطه مروريًا، ووضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية.



كما وجّه المحافظ بأنه في المواقع التي سيتم إنشاء ممرات لعبور المشاة بمحور العصار، يتم تخصيص مواقف للنقل الجماعي خارج الحارات الرئيسية للمحور، بما يضمن عدم توقف مركبات النقل الجماعي داخل مسار الحركة، ويسهم في الحفاظ على كفاءة المحور، وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية، وتوفير بيئة أكثر أمانًا لمستخدمي الطريق.



ووجّه المحافظ أيضًا بإعداد دراسة فنية لإنشاء أربعة مصاعد كهربائية بكوبريي المشاة الجديدين بمحور العصار، بواقع مصعدين بكل كوبري، لتيسير استخدامهما من قبل كبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية، في إطار حرص المحافظة على توفير وسائل عبور آمنة وميسرة لجميع المواطنين.



وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير منظومة الطرق والمحاور المرورية، من خلال المتابعة الميدانية واتخاذ القرارات الفورية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، بما يحقق أعلى معدلات السلامة والانضباط المروري، ويُسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة