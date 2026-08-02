اليوم.. انقطاع المياه عن مدينة الخانكة بالقليوبية لمدة 12 ساعة لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة الخانكة لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الأحد 2 أغسطس وحتى الساعة 10 صباح الإثنين 3 أغسطس.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي لتنفيذ أعمال ربط خطوط مياه بقطر 14 بوصة في عدد من المناطق، تشمل: خزان الشارع الجديد، وشارع عبد الكريم باطا، وأول شارع القاسمية، والمنطقة المجاورة لمحطة القطار.

وأكدت الشركة أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الربط، وبعد التأكد من جودة المياه وصلاحيتها للاستخدام، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.