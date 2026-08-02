إيران ترد على رواية ترامب: هو من تراجع عن الضربة العسكرية

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على ردود الفعل الإيرانية تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلانه أنه ألغى هجوما عسكريا كان مخططًا له ضد إيران لإفساح المجال أمام المفاوضات.

وجاء الرد الأبرز من محمد مرندي، المستشار السابق لفريق التفاوض الإيراني، الذي نفى الرواية الأمريكية، مؤكدا أن "ترامب هو من تراجع"، في إشارة إلى أن واشنطن هي التي عدلت عن الخيار العسكري، وليس طهران.

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد إيران، قبل أن تقرر إلغاءه استجابةً لما وصفه بطلبات من إيران ودول في الشرق الأوسط لإعطاء فرصة جديدة للمسار الدبلوماسي.

وأضاف أن القوات الأمريكية كانت على أهبة الاستعداد لتنفيذ العملية، وأن قرار الإلغاء جاء لدعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد، يتضمن ترتيبات بشأن مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.