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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرصة العمر.. الإسكان تطرح 5 آلاف شقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة

شقق الايجار المنتهي بالتملك
شقق الايجار المنتهي بالتملك
خالد يوسف

في خطوة تهدف لإنعاش سوق العقارات وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب ومحدودي الدخل، تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وتغطي المبادرة التي تقودها هيئة المجتمعات العمرانية 25 مدينة جديدة بالمحافظات، لتفتح أملًا جديدًا للحصول على سكن كريم بضوابط ميسرة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط المرتقبة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تفاصيل وحدات الإسكان بنظام الإيجار

أكدت وزارة الإسكان، أن الوحدات المقرر طرحها خلال الشهر الجاري تأتي بمساحات متنوعة، في إطار إتاحة فرص أكبر للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بنظام يراعي مختلف الاحتياجات.


وأشارت، إلى أن كراسة الشروط ستتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالمدن المطروحة، وآليات التخصيص والتعاقد، والقيم الإيجارية.

شروط التقديم على وحدات الإسكان بنظام الإيجار

حددت وزارة الإسكان عددا من الضوابط الأساسية للتقدم لحجز الوحدات، أبرزها:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد على 45 عاما وقت التقديم، مع تمتعه بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.


- يحق للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأبناء القُصر، التقدم لحجز وحدة سكنية واحدة فقط.
- ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القُصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت لا تزال في حيازتهم أو تم التصرف فيها، وسواء كانت مدعومة من الدولة أو غير مدعومة.

حد أقصى للدخل وتأمين بعد التخصيص

أوضحت الوزارة، أن الحد الأقصى للدخل الشهري للمستفيدين سيتم تحديده في كراسة الشروط، وفقا للقيمة الإيجارية للوحدات المطروحة.

كما يلتزم العميل، بعد صدور قرار التخصيص، باستكمال مبلغ تأمين يعادل القيمة الإيجارية لثلاثة أشهر وفقا لإيجار السنة الأولى، على ألا يقل عن قيمة مبلغ جدية الحجز، خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بالتخصيص، مع تحديث قيمة التأمين سنويا وفقا للزيادة المقررة في الإيجار.

التفاصيل الكاملة في كراسة الشروط

أكدت وزارة الإسكان، أن كراسة الشروط ستتضمن بيانا شاملا بالمدن والمشروعات المطروحة، ومساحات الوحدات، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، إلى جانب ضوابط وإجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والاستلام.

وشددت الوزارة، على أن الإعلان عن جميع التفاصيل مسبقا يهدف إلى تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان وضوح إجراءات الحصول على الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

فرصة العمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نظام الإيجار المنتهي بالتملك هيئة المجتمعات العمرانية محدودي الدخل

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