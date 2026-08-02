مفاجأة بشأن مستقبل بن تايج.. عروض جديدة تهدد بقاءه في الزمالك

دخل المغربي محمود بن تايج، ظهير الزمالك، دائرة اهتمامات عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لفت الأنظار بالمستويات التي قدمها مع الفريق الأبيض في الموسم الماضي.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن اللاعب يحظى باهتمام أندية من الدوريين الفرنسي والتركي، إلى جانب متابعة من عدة أندية خليجية، في ظل تألقه اللافت مع الزمالك.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الزمالك قد تدرس الاستماع للعروض المقدمة للاعب، إذا وصلت إلى القيمة المناسبة، موضحًا أن الصفقة قد تتم مقابل مبلغ يتراوح بين مليوني و3 ملايين يورو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عاد فيه بن تايج إلى القاهرة، عقب انتهاء إجازته في المغرب، من أجل الالتحاق بمعسكر الزمالك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويعول الجهاز الفني على الظهير المغربي ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة الزمالك في الدوري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب بطولتي كأس السوبر المحلي ودوري أبطال أفريقيا، بينما يبقى مستقبل اللاعب مرتبطًا بما ستسفر عنه تطورات سوق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.