طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

تعد طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة من الوصفات المميزة التي تجمع بين مذاق اللحم المتبل والجبنة الذائبة، وتناسب وجبات الغداء والعشاء، كما يمكن تقديمها في الساندويتشات.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة سهلة لتحضير أصابع الكفتة بحشو الجبنة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سريعة.

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

مقادير أصابع الكفتة بحشو الجبنة:

ربع كيلو لحم مفروم.

حبة بصل.

فلفل ألوان.

حزمة بقدونس.

بهارات كفتة.

ملح.

فلفل أسود.

أصابع جبنة للحشو.

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

طريقة التحضير:

ـ تُفرم البصلة والفلفل الألوان والبقدونس جيدًا في الكبة، ثم تُضاف إلى اللحم المفروم مع بهارات الكفتة والملح والفلفل الأسود، وتُخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ـ بعد ذلك تُقسم الكفتة إلى أجزاء متساوية، ويُوضع داخل كل جزء إصبع من الجبنة، ثم تُغلق جيدًا وتُشكل على هيئة أصابع متساوية.

ـ تُطهى أصابع الكفتة بالطريقة المفضلة، سواء على الفحم للحصول على النكهة المدخنة، أو في الفرن حتى تنضج تمامًا ويذوب الجبن داخلها.

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

طريقة التقديم

تُقدم أصابع الكفتة بالجبنة ساخنة داخل خبز البريوش مع السلطة الخضراء، ويُفضل إضافة شرائح البصل الجوانح، إلى جانب البطاطس المقلية أو المشوية، للحصول على وجبة متكاملة ذات مذاق شهي يناسب جميع أفراد الأسرة.