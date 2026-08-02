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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجــ.ـازر مستمرة .. 3 شهداء من أسرة واحدة في قصف للاحتلال غرب خان يونس

شهداء وجوع في غزة
شهداء وجوع في غزة
محمد على

في مجازر مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، ارتقى 3 شهداء من أسرة واحدة في قصف للاحتلال على مواصي بلدة القرارة شمال غربي خان يونس، فجر اليوم.

ويستمر الاحتلال في قتل الفلسطينيين في حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر عام 2023، حتى مع وقف إطلاق النار أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفًا و349 شهيدًا، و174 ألفًا و162 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,222، والإصابات إلى 4,053، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804 حالات، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

مجازر شهداء للاحتلال مواصي خانيونس

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