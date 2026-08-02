فوق 52 درجة.. قبة حرارية شديدة تضرب غرب الولايات المتحدة

تضرب غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع قبة حرارية قوية غير مألوفة، ستتسبّب بموجة حر شديدة هي الأقوى حتى الآن هذا العام.

ويُتوقّع أن تحطّم عشرات الأرقام القياسية لدرجات الحرارة العظمى في ما لا يقل عن 12 ولاية غربية، بينما توجّه تحذيرات إلى نحو 50 مليون شخص.



ومن المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة بين 6 و11 درجة مئوية فوق معدلاتها الطبيعية، حتى بالنسبة لذروة فصل الصيف، وذلك من جنوب كاليفورنيا إلى جبال الروكي الشمالية والسهول الشمالية.

ويُتوقّع أيضًا أن تسجل منطقة وادي الموت في ولاية كاليفورنيا أعلى درجة حرارة خلال هذه الموجة، لتصل إلى نحو 52.2 درجة مئوية.

وتعد هذه الموجة أحدث حلقة في سلسلة موجات الحر القياسية التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت نفسه خلال هذا الصيف.

وتشير الدراسات إلى أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يجعل موجات الحر أكثر احتمالاً، وأكثر شدة، وأطول أمداً.

كما يحتمل أن تصبح القباب الحرارية القوية والبطيئة الحركة أكثر شيوعاً مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب، رغم أن هذا المجال لا يزال محل أبحاث علمية.

وقد تُسجّل القبة الحرارية المسؤولة عن هذه الموجة أرقاماً قياسية من حيث قوتها في أجزاء من جنوب كاليفورنيا وأريزونا.

تعمل القباب الحرارية كغطاء محكم فوق قدر، إذ تحبس الهواء الساخن أسفلها وتزيد من سخونته.

ويُتوقّع أن تمتد هذه القبة إلى ارتفاعات أعلى في الغلاف الجوي مقارنة بالمعتاد، ما يسمح لها بحبس كمية أكبر من الهواء الساخن، وبالتالي رفع الحد الأقصى لدرجات الحرارة التي يمكن أن تصل إليها سطح الأرض.

ويخضع نحو 12 مليون شخص في جنوب غرب الولايات المتحدة وغربها الجبلي والسهول الشمالية الكبرى لتحذير من المستوى الرابع (خطر حرارة شديد جدًا) يومي السبت والأحد، فيما يخضع 20 مليون شخص إضافي لتحذير من المستوى الثالث من الرابع (خطر حرارة كبير).

وتحذّر هيئة الأرصاد الجوية من أن الحرارة بهذه المستويات قد تؤثر على أي شخص لا تتوفر لديه وسائل التبريد والترطيب الكافية.

وربما لا تكون حرارة سوى البداية، إذ يُتوقع أن تستقر هذه القبة الحرارية لفترة طويلة، مع توقعات باستمرار الطقس شديد الحرارة في مناطق واسعة من الغرب ابتداءً من 6 أغسطس.



بحلول 4 أغسطس، من المتوقّع تسجيل نحو 10% من مساحة الولايات المتحدة القارية أعلى درجة حرارة يشهدها هذا العام.

ويُتوقّع أن تصل الحرارة في مدينة بيلينجز بولاية مونتانا إلى 41.1 درجة مئوية يوم السبت، محطمةً الرقم القياسي لشهر أغسطس.

وكانت المدينة قد سجّلت أعلى حرارة في تاريخها، 43.9 درجة مئوية، قبل أسبوعين فقط.