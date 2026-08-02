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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين إسنا يضبط نصف طن أسمدة مدعمة وطنًا ونصف دقيق بلدي خلال حملات يوليو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

واصلت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية والمخابز البلدية طوال شهر يوليو 2026 تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وتعليمات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بالسلع المدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقاد الحملات أحمد طه مدير إدارة تموين إسنا بالاشتراك مع مفتشي الإدارة حيث أسفرت الجهود عن ضبط نصف طن من الأسمدة الزراعية المدعمة والمحظور تداولها خارج المنظومة الرسمية كما تم ضبط طن ونصف من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز داخل أحد مطاحن الغلال الأهلية بالمخالفة للقانون.

وفي مجال مكافحة السلع مجهولة المصدر تمكنت الحملات من ضبط 3000 عبوة من شراب لوليتا داخل أحد المخازن غير المرخصة قبل تداولها بالأسواق كما تم تحرير محاضر ضد 6 منشآت تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأسفرت الحملات كذلك عن تحرير 42 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التموينية والتجارية المختلفة في إطار حماية حقوق المستهلك وإلزام التجار بالقرارات المنظمة للأسواق.

وفي قطاع المواد البترولية تم تحرير محضرين ضد محطتي وقود لعدم انتظام القيد بسجل 21 بترول كما تم رصد غلق 3 مستودعات بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية تم تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات إلى جانب محضرين لتصرف مخبزين في 600 كيلوجرام من حصتهما من الدقيق البلدي المدعم ومحضرين لعدم انتظام القيد بسجل الزيارات ومحضرين آخرين لعدم وجود ميزان داخل المخبزين.

وأكدت إدارة تموين إسنا أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع المخالفين مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للإضرار بالمواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة.

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