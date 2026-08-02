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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. عقوبات رادعة تواجه المتورطين في سرقة التيار

الكهرباء
الكهرباء
حسن رضوان

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الكهرباء وذلك بعد إعلان وزارة الكهرباء عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء فيما يلي:

حدّد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وردع محاولات العبث أو الإتلاف بمنشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حفاظًا على المال العام وضمان استقرار الخدمة.

ونصّت المادة (68) من القانون على معاقبة كل من يهدم أو يتلف عمدًا أيًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بالكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وفي حال وقوع تلك الأفعال نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأكد القانون إلزام المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم على المحكوم عليه بسداد قيمة ما تم إتلافه أو نفقات إعادة المنشآت إلى حالتها الأصلية، دون الإخلال بحق المتضررين في التعويض المناسب.

عقوبات العمل دون ترخيص

ووفقًا للمادة (69)، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، كل من يزاول أي نشاط من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مسؤولية العاملين بقطاع الكهرباء

كما شددت المادة (70) العقوبة على العاملين في مجال الكهرباء الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من يقوم بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

ونص القانون صراحة على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إتاحة التصالح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

أسعار الكهرباء الجديدة 

 
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.
في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.

سرقة الكهرباء استهلاك الكهرباء قانون الكهرباء

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