مصاريف مدارس ستيم للمتفوقين 2027 .. ماذا أعلنت التعليم؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصاريف مدارس ستيم للمتفوقين 2027 ، للطلاب الملتحقين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي المقبل مؤكدة ما يلي :

مصاريف مدارس ستيم للمتفوقين 2027

- خريجو المدارس الحكومية (عربي) بمصروفات اليابانية - القومية والمدارس الخاصة (عربي) والمعاهد الأزهرية الخاصة (عربي): يسددون مصروفات دراسية سنوية قدرها 10,000 جنيه مصري).

- خريجو المدارس الحكومية لغات بمصروفات اليابانية - القومية): يسددون مصروفات دراسية سنوية قدرها .12,000 جنيه مصري(

- خريجو المدارس الخاصة (لغات) والمعاهد الأزهرية الخاصة (لغات): يسدد الطالب نفس قيمة المصروفات السنوية التي سددها في الصف الثالث الإعدادي بمدرسته السابقة، شريطة تقديم إيصال سداد رسمي معتمد ومختوم بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابع لها يوضح قيمة تلك المصروفات، وذلك بحد أدنى (12,000 جنيه مصري وحد أقصى لا يتجاوز 35,000 جنيه مصري سنوياً.

- خريجو المدارس الدولية الحكومية النيل - القومية - IPS) : يسددون مصروفات دراسية سنوية ثابتة قدرها 35,000 جنيه مصري

- خريجو المدارس الدولية الخاصة يسددون مصروفات دراسية سنوية ثابتة قدرها 50,000 جنيه مصري)

ضوابط مالية إضافية

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط مالية إضافية:

- تأمين جهاز الحاسب المحمول اللاب توب يلتزم كافة الطلاب المقبولين بمدارس STEM بسداد قيمة تأمين جهاز اللاب توب بنسبة 20% من القيمة الشرائية الفعلية المسجلة في إذن الصرف الوارد من الوزارة.

- الطلاب الحاليون يستمر جميع الطلاب المقيدين حالياً بالمدارس السنوات الدراسية الأعلى بالصفين الثاني والثالث في دفع المصروفات السابقة المقررة عليهم وقت التحاقهم دون أي تغيير أو زيادة.

- القيد: لا يتم تسجيل الطالب نهائياً بقاعدة بيانات المدرسة في حالة عدم سداد المصروفات، ويمنح مهلة أسبوعين فقط من تاريخ إعلان النتيجة للسداد، وفي حال التخلف يُحول تلقائياً للتعليم العام.

- استرداد المبالغ : لا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ أو مصروفات تم دفعها للمدرسة في حال قرر تحويل الطالب لخارج منظومة مدارس المتفوقين بعد تسليم الملف.