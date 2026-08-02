ارتفاع البصل وتراجع الطماطم .. أسعار الخضراوات اليوم الأحد 2-8-2026 في الأسواق

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2-8-2026، في سوق العبور وأسواق التجزئة.

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الطماطم

سعر الطماطم اليوم تراوح بين 5 و10 جنيهات لتصل إلى اسواق التجزئة بين 8 و15 جنيها.

أسعار البطاطس

سعر البطاطس بين 13 و20 جنيه في سوق العبور لتصل إلى اسواق التجزئة بين 20 و25 جنيها.

أسعار البصل اليوم

سعر البصل الابيض تراوح بين 7 و11 جنيها ليصل إلى سوق التجزئة بين 15 و20 جنيها

سعر البصل الاحمر بين 6.5 و 8.5 جنيه ليصل إلى سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها.

سعر الكوسة تتراوح بين 5 و15 جنيها ليصل إلى أسواق التجزئة بين 15 و25 جنيها

سعر الفاصوليا تراوح بين 20 و40 جنيهًا ليصل إلى اسواق التجزئة بين 30 و50 جنيهًا.

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 3 و6 جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 8 و10 جنيهات

سعر الباذنجان الرومي 2 و5 جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 5 و10 جنيهات.

سعر الباذنجان الابيض تراوح بين 3و 6جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 6 و10 جنيهات

سعر الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 3 و9 جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 10 و15 جنيهًا.

سعر الرومي الصوب تراوح بين 3 و9 جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 10 و15 جنيها.

سعر الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 4 و8 جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 10 و15 جنيها.

سعر الملوخية تاروح بين 5 و10 جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 10 و15 جنيها.