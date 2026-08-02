يوفنتوس يغلق ملف مارتينيز وينسحب رسميًا من المفاوضات مع أستون فيلا

أغلق نادي يوفنتوس الإيطالي ملف التعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو “ديبو” مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، بعدما قرر الانسحاب رسميًا من المفاوضات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء قرار النادي الإيطالي بعد مراجعة الجوانب المالية الخاصة بالصفقة، حيث رأت الإدارة أن القيمة المطلوبة لضم الحارس، إلى جانب راتبه السنوي، تتجاوز الميزانية التي خصصها يوفنتوس لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وكان مارتينيز أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة إدارة يوفنتوس خلال الأسابيع الماضية، في ظل سعي النادي لتدعيم هذا المركز بحارس يمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، إلا أن الحسابات الاقتصادية حالت دون إتمام الصفقة.

وبانسحاب يوفنتوس من المفاوضات، سيبدأ النادي الإيطالي دراسة خيارات أخرى في سوق الانتقالات، بحثًا عن حارس جديد يتناسب مع خططه الفنية وإمكاناته المالية.

في المقابل، يواصل إيميليانو مارتينيز ارتباطه بعقد مع أستون فيلا، مع استمرار ترقب مستقبله خلال الميركاتو الصيفي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخدماته.

ويُعد الحارس الأرجنتيني أحد أبرز حراس المرمى في العالم خلال السنوات الأخيرة، بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم، إضافة إلى تألقه مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.