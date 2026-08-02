إعلامي يدعو لمنح لجنة الحكام الفرصة: نريد معيارًا واحدًا وعدالة بين جميع الأندية

علق الإعلامي محمد خليفة على تشكيل لجنة الحكام الجديدة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن اللجنة تضم أسماءً تمتلك خبرات كبيرة، مطالبًا بمنحها الفرصة للعمل بعيدًا عن الضغوط والهجوم المسبق.

الاتحاد المصري

وقال محمد خليفة، خلال تقديمه برنامج "حصاد اليوم" عبر قناة الزمالك، إن إعلان تشكيل لجنة الحكام جاء مفاجئًا للكثيرين، خاصة بعد الجمع بين عدد من أبرز الكفاءات التحكيمية، وعلى رأسهم عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة، وجمال الغندور نائبًا للرئيس، إلى جانب سمير محمود عثمان وعدد من الشخصيات صاحبة الخبرات الكبيرة.

وأضاف أن وسائل الإعلام يجب أن تدعم اللجنة في بداية عملها، مشددًا على رفضه ممارسة أي ضغوط مسبقة على أعضائها، قائلًا إن التقييم يجب أن يكون بناءً على الأداء داخل الملعب، وليس قبل بدء العمل.

وأوضح خليفة أن الانتقادات ينبغي أن تكون موجهة إلى القرارات والأخطاء التحكيمية عند حدوثها، وليس إلى الأشخاص، مؤكدًا أن مهاجمة الأفراد قبل انطلاق الموسم تمثل نوعًا من الضغط غير المبرر.

وشدد على أهمية وجود معيار تحكيمي موحد يُطبق على جميع الأندية دون استثناء، مشيرًا إلى أن الدوري المصري يحتاج إلى "كود تحكيمي" واضح وثابت، على غرار الدوريات الكبرى، بحيث تكون القرارات متسقة في جميع المباريات.

وأكد أن نجاح لجنة الحكام سينعكس بشكل إيجابي على الكرة المصرية والإعلام الرياضي، وسيسهم في تقليل التعصب وشحن الجماهير، مضيفًا أن العدالة بين جميع الأندية يجب أن تكون الهدف الأساسي للجنة خلال الموسم الجديد.

واختتم محمد خليفة تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة أعضاء اللجنة على أداء مهمتهم، متمنيًا لهم التوفيق في تقديم موسم تحكيمي عادل يرضي جميع أطراف المنظومة الكروية.