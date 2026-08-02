الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 98 ألف سلة غذائية لدعم غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 247، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.



حملت القافلة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 98 ألف سلة غذائية، أكثر من 40 طنًا دقيق، نحو 254 طنًا المواد إغاثية، ما يزيد عن 162 طنًا مستلزمات طبية، وأكثر من 1446 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.