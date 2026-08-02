أحمد فتوح ينتظم في معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد

انتظم أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعدادات الأبيض لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاء انضمام فتوح للمعسكر بعد انتظامه في برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني، ليبدأ المشاركة مع زملائه في التدريبات البدنية والفنية، استعدادًا لخوض المرحلة المقبلة بأفضل جاهزية.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع معدلات اللياقة البدنية، وتنفيذ عدد من الجوانب الخططية والفنية، من أجل تجهيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.



