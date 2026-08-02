طيران الاحتلال يستهدف وحدات سكنية في مناطق متفرقة بغزة| مراسلنا يرصد المستجدات

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن قطاع غزة شهد منذ فجر اليوم تصعيداً عسكرياً عنيفاً، أسفر عن سقوط تسعة قتلى جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة شقق سكنية في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، ما أدى إلى مقتل عائلات بأكملها، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين.

وأوضح جبر أن من بين المواقع المستهدفة شقق سكنية في حي الرمال ومحيط ميناء غزة، إضافة إلى منازل في دير البلح وخان يونس، حيث أسفرت الضربات عن خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين.

وأضاف أن القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل على المناطق الشرقية لدير البلح وحي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع توسيع نطاق ما يُعرف بـ"المربعات الصفراء" في حي الزيتون، بما يشمل أجزاءً من شارع صلاح الدين.

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