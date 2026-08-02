أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن تسجيل 6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحقق نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين البث الأعلى مشاهدة في تاريخ الشبكة مع 245.4 مليون مشاهد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحققت منصات beIN الرقمية نجاحاً مشابهاً بتسجيل 7.77 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت و16.96 مليار في معدل مشاهدة المنشورات على مدار البطولة بالاضافة الى انضمام 12.2 مليون متابع جديد إلى حسابات beIN SPORTS على وسائل التواصل الإجتماعي.



وجاء ترتيب المباريات الـ10 الأكثر مشاهدةً على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026 كالتالي :



1- الأرجنتين vs إسبانيا - 245.4 مليون

2- الأرجنتين vs مصر - 192.6 مليون

3- الأرجنتين vs إنجلترا - 171.3 مليون

4-فرنسا vs إسبانيا - 168.8 مليون

5- فرنسا vs إنجلترا - 162 مليون

6- أستراليا vs مصر - 157.1 مليون

7- البرتغال vs إسبانيا - 152.1 مليون

8- فرنسا vs المغرب - 151.6 مليون

9-كندا vs المغرب - 149 مليون

10- البرازيل vs النرويج - 138.3 مليون