ميسي يعود بعد كأس العالم.. إنتر ميامي يتعادل مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المشاركة مع إنتر ميامي، بعدما قاد فريقه للتعادل بنتيجة 2-2 أمام كولومبوس كرو، في المباراة التي أقيمت فجر الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وشهد اللقاء مشاركة ميسي لأول مرة بعد انتهاء مشواره مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، حيث بدأ المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به الجهاز الفني في الدقيقة 53 بدلًا من دانييل بينتر، وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي.

لويس سواريز يسجل الهدفين

وسجل هدفي إنتر ميامي كل من الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 16، ونواه ألن في الدقيقة 50، بينما جاءت ثنائية كولومبوس كرو عن طريق كاسيميرو، لاعب إنتر ميامي الجديد، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، قبل أن يدرك برايس مينديز التعادل في الدقيقة 84.

وكان ميسي قد أنهى مشاركة مميزة في كأس العالم 2026، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وقاد منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية للمرة الثانية تواليًا، قبل الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد الوقت الإضافي، كما حطم عدة أرقام قياسية خلال البطولة.

عودة دي بول

وشهدت المباراة أيضًا عودة رودريجو دي بول، زميل ميسي في منتخب الأرجنتين، الذي شارك أساسيًا، إلى جانب كاسيميرو الذي خاض ثاني مبارياته بقميص إنتر ميامي منذ انضمامه هذا الصيف قادمًا من مانشستر يونايتد.

وكان ميسي ودي بول قد حصلا على راحة عقب انتهاء منافسات كأس العالم، حيث غابا عن مواجهتي شيكاغو فاير ومونتريال، كما تم إعفاؤهما من المشاركة في مباراة نجوم الدوري الأمريكي رغم اختيارهما ضمن القائمة.

ترتيب الفريقين

وبهذا التعادل، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب القسم الشرقي، بفارق نقطتين عن المتصدر ناشفيل، بينما رفع كولومبوس كرو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويستعد إنتر ميامي لخوض مواجهة أمام أتلتيكو سان لويس الخميس المقبل، قبل لقاءي مونتيري وليون، ضمن سعيه لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.