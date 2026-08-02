إنجاز مصري.. مجلس المطارات الدولي يختار القاهرة لاستضافة مقره لإقليم أفريقيا

استقبل المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، علي التونسي، السكرتير العام للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا (ACI Africa)، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران المدني (AFI Aviation Week 2026).

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الطيران المدني المصري لتعزيز التواجد المصري في المحافل الدولية وتعميق التعاون مع القارة الإفريقية.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية لمقر المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، المقرر له استضافة الجمعية العامة السنوية للمجلس العالمي للمطارات (ACI World WAGA 2027)؛ وذلك لمراجعة الاستعدادات والمتطلبات اللوجستية والفنية الميدانية لاستضافة هذا الحدث الهام حيث تُعد الجمعية العامة WAGA الحدث الأبرز والأهم عالميًا في مجال المطارات؛ حيث تجتمع تحت مظلتها الأقاليم الجغرافية للمجلس الدولي للمطارات (أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا، وأفريقيا) بمشاركة نخبة من قادة صناعة الطيران، وصناع القرار، والخبراء الدوليين لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية وصيغ التعاون المشترك.

كما شملت زيارة الوفد القاهرة لمتابعة التجهيزات النهائية الخاصة بإنشاء المكتب الفرعي الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات (إقليم إفريقيا)، المقرر افتتاحه خلال العام الجاري ليكون المقر الإقليمي الفرعي الأول للمجلس الدولي للمطارات بالقارة السمراء.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أيمن فوزي عرب بأن توجيهات ودعم وزارة الطيران المدني كانت المحرك الرئيسي وراء تحقيق هذه الخطوات الاستراتيجية، وأشار إلى أن اختيار جمهورية مصر العربية ممثلًا عن القارة الأفريقية لاستضافة الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات (WAGA 2027) بمدينة شرم الشيخ جاء تتويجًا للجهود التي قادتها الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في إعداد وتقديم ملف الاستضافة، والذي حظي بقبولٍ واسع ودعمٍ كبير داخل أروقة المجلس الدولي للمطارات، في ضوء الدور التمثيلي المتنامي والفاعل لمصر داخل المجلس خلال الفترة الأخيرة، والذي شهد انتقال المطارات المصرية من مجرد الحضور إلى دور مؤثر وفاعل في دعم توجهات المجلس والمشاركة في صياغة قراراته.

ويُعد هذا الفوز بالاستضافة شهادة ثقة دولية جديدة في قطاع الطيران المدني المصري، وتأكيدًا للمكانة المتميزة التي تحظى بها المطارات المصرية كمحور رئيسي لصناعة النقل الجوي في المنطقة.

وأوضح أن الشركة القابضة تُكثف جهودها بالتنسيق المباشر مع الوزارة لتنظيم الحدث؛ حيث ستشمل الفاعلية إقامة مجالس إدارات المجلس الدولي للمطارات وجلسات عامة ومنتديات رفيعة المستوى، بالإضافة إلى معرض دولي متخصص يعرض أحدث تقنيات الطيران والمطارات، لافتًا إلى أن مدينة شرم الشيخ بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة توفر بيئة مثالية لإنجاح هذا الحدث العالمي وتعزيز موقع مصر على خارطة سياحة المؤتمرات الدولية.

وأضاف عرب أن اختيار القاهرة مقرًا لمكتب فرعي إقليمي يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى استعادة وتعميق الريادة المصرية داخل العمق الإفريقي؛ اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للتواصل الفاعل مع الأشقاء الأفارقة.

وأكد أن هذا الملف حظي برعاية ومتابعة من الشركة القابضة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية بالتنسيق مع وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، ورئاسة مجلس الوزراء؛ حيث تقرر قيد المقر الإقليمي كمنظمة أجنبية غير حكومية تتخذ من مقر وزارة الطيران المدني، لتنضم القاهرة إلى قائمة المدن المحورية التي احتضنت أكبر المنظمات الدولية والإقليمية للطيران مثل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمجلس الدولي للمطارات (ACI)، وهو ما يمنح هذا الإنجاز بعدًا استراتيجيًا.

من جانبه، أعرب السيد علي التونسي، السكرتير العام للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، عن بالغ تقديره لجهود وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات حيث أشاد بالإنجازات النوعية التي حققتها المطارات المصرية والتي تعكس رؤية استراتيجية واعية ترتقي بمكانة مصر كمركز محوري للنقل الجوي في القارة الإفريقية وتتماشى مع التحولات العالمية في الصناعة.

وأكد "التونسي" أن التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات يمثل فرصة محورية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية داخل القارة، ويمهد الطريق لإطلاق مبادرات إفريقية مشتركة لخدمة الاستدامة وتطوير الكوادر البشرية.

وأشار إلى أن المطارات المصرية –بما تمتلكه من خبرات عريقة وإمكانات تشغيلية واعدة– مؤهلة تمامًا للقيام بدور ريادي في صياغة مستقبل الصناعة قاريًا، مشددًا على أن المجلس ينظر إلى شراكته مع مصر باعتبارها ركيزة استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة. واختتم التونسي تصريحه بالإشارة إلى أن وجود مقر فرعي إقليمي للمجلس بالقاهرة سيجعل من مصر مركزًا رئيسيًا للتنسيق والتواصل والتدريب وصياغة المبادرات الخاصة بقطاع المطارات في منطقة شمال إفريقيا.