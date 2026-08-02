في ذكرى رحيله.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض مسيرة أحمد زويل ورسالة العلم للأجيال الجديدة

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على مسيرة العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، وذلك بالتزامن مع ذكرى رحيله، مؤكدًا أن إنجازاته العلمية ستظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ورسالة مستمرة بأهمية العلم والتعليم في بناء المستقبل.

وأكد البرنامج أن أحمد زويل قدم نموذجًا استثنائيًا للعالم المصري الذي استطاع بالعلم والاجتهاد والإصرار أن يحقق إنجازات عالمية، ويرفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن حصوله على جائزة نوبل في الكيمياء مثّل لحظة فخر للمصريين، ورسخ مكانته باعتباره أحد أبرز العلماء في التاريخ المصري الحديث.

وأشار إلى أن زويل كان يؤمن بقدرات الشباب المصري، ويؤكد باستمرار أن مصر تمتلك عقولًا متميزة قادرة على الابتكار وتحقيق إنجازات كبيرة، حال توفير الفرص والبيئة المناسبة التي تدعم البحث العلمي والإبداع.

وأوضح البرنامج أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على الموارد أو المشروعات، وإنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان والعقل، باعتبارهما أساس التقدم والتنمية، لافتًا إلى أن مصر قدمت على مدار تاريخها نماذج بارزة في مختلف المجالات، تركت بصمات مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن قصص النجاح المصرية تمثل رسالة أمل للشباب، وتؤكد أن الوصول إلى العالمية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سنوات من الدراسة والعمل والصبر والإصرار على تحقيق الأهداف، مهما كانت التحديات.

وأكد البرنامج أن أفضل تكريم للعالم الراحل أحمد زويل لا يقتصر على استعادة إنجازاته، وإنما يتمثل في مواصلة رسالته، ودعم العلم والبحث والابتكار، وتشجيع الأجيال الجديدة على التفكير والإبداع وتحويل أفكارهم إلى مشروعات وإنجازات تخدم المجتمع.

واختتم البرنامج حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل قادرة على تقديم علماء ومبدعين جدد، وأن دعم العقول الشابة وإتاحة الفرص أمامها يمثلان الطريق نحو مستقبل أكثر تقدمًا، مشددًا على أن العقل المصري يمتلك القدرة على كتابة قصص نجاح جديدة ترفع اسم مصر عالميًا.