بنتايك يقترب من الرحيل.. أندية فرنسية وتركية تراقب نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن دخول المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دائرة اهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص القلعة البيضاء.

محمود بنتايك

وبحسب ما ذكره موقع فوت ميركاتو، فإن بنتايك يحظى باهتمام أندية من فرنسا وتركيا ودول الخليج، في ظل متابعتها لأدائه مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف التقرير أن رحيل اللاعب يبقى واردًا حال وصول عرض مناسب، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة قد تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو، نظرًا لما قدمه مع الفريق الأبيض.

وفي سياق متصل، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عقب نهاية منافسات الموسم الماضي، ضمن خطة الإعداد التي تستهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقرر الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إخضاع جميع اللاعبين لكشف طبي شامل، للاطمئنان على حالتهم الصحية واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة قبل بدء التدريبات الجماعية.

وتشمل الفحوصات قياسات بدنية واختبارات شاملة لجميع اللاعبين، بهدف تقييم جاهزيتهم ووضع برامج تدريبية تتناسب مع الحالة البدنية لكل لاعب، بما يضمن الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد.

كما يسعى الجهاز الفني إلى تقييم حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، ومتابعة العناصر الصاعدة التي سيتم منحها الفرصة خلال المرحلة المقبلة، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية التي ستركز على رفع معدلات اللياقة البدنية، ثم الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.