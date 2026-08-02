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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تفاصيل فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم إلكترونيًا لالتحاق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية (بنين / بنات) للعام الدراسي 2025 / 2026 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، 26/2027، حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم عبر الرابط:

https://exls.emis.gov.eg 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم المقررة لكل مدرسة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي المخصص للتقديم.

التقديم في مدارس المتفوقين stem .. قواعد القبول

و يتم قبول وتوزيع الطلاب بمدارس المتفوقين (STEM) بناءً على ترتيب درجاتهم التنافسية المحتسبة بنظام النقاط أولاً، وتطبيقاً لترتيب رغباتهم المرفقة إلكترونياً ثانياً.

و تعمل مدارس المتفوقين بنظام الإقامة الداخلية الإلزامية الكاملة، وبناءً عليه لا يحق للطالب نهائياً التقدم بطلب للتحويل بين مدارس STEM بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في النتيجة، سواء عند القبول أو طوال سنوات الدراسة بالمدرسة.

و يحق للطالب في أي وقت التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتوافق مع النظام الذي كان يدرسه في المرحلة الإعدادية، مع التزامه التام بدفع الرسوم والنفقات الفعلية للدراسة بمدارس STEM عن الفترة الزمنية الفعلية التي قضاها داخل المدرسة.

التقديم في مدارس المتفوقين stem .. معايير التقييم وتوزيع النقاط الحد الأقصى: 100 نقطة)

و تعتمد عملية قبول وتسكين الطلاب على نظام النقاط التراكمية لضمان أعلى درجات التنافسية العادلة، وتتوزع المائة نقطة كالتالي :

  • المجموع الكلي في الشهادة الإعدادية (10) نقاط): يُحتسب مؤشر أكاديمي أولي عبر منح الطالب (نصف نقطة عن كل درجة تزيد عن الحد الأدنى للتقدم (260) درجة)، ويحصل الطالب على (10) نقاط) كاملة حال إحرازه الدرجة النهائية (280) من (280).
  •   التميز والدرجات النهائية للمواد الأساسية (4) نقاط): تمنح نقاط إضافية عند حصول الطالب على الدرجات النهائية للمواد كالتالي: مادة الرياضيات (نقطة واحدة) - مادة العلوم (نقطة واحدة - مادة اللغة الإنجليزية نقطة واحدة - مادة اللغة العربية (نصف نقطة) - مادة الدراسات الاجتماعية (نصف نقطة).
  • المسابقات العلمية والثقافية والأنشطة (10) نقاط): يُقيم الطالب بناءً على أعلى مركز محقق في الفعاليات والمسابقات الرسمية يُحتسب الإنجاز الأعلى فقط)
  •  المسابقات الدولية المركز الأول (10) نقاط) ، الثاني (8) نقاط)، الثالث (6) نقاط).
  •  المسابقات الإقليمية (أفريقياً وعربياً): المركز الأول (6) نقاط)، الثاني (5) نقاط)، الثالث (4) نقاط).
  •  المسابقات المحلية على مستوى الجمهورية المركز الأول (4) نقاط)، الثاني (3) نقاط)، الثالث (نقطتان).

4 البطولات الرياضية الرسمية المعتمدة (10) نقاط): تُحتسب وفقاً للمستوى والمركز الأعلى المحقق:

  •  البطولات العالمية والدولية: المركز الأول (10) نقاط) ، الثاني (6) نقاط)، الثالث (4) نقاط).
  •  البطولات الإقليمية : المركز الأول (6) نقاط)، الثاني (5) نقاط)، الثالث (4) نقاط).
  •  البطولات المحلية مستوى الجمهورية: المركز الأول (4) نقاط)، الثاني (3) نقاط)، الثالث (نقطتان).

- خطاب التحفيز والتقدم الذاتي (6) نقاط): صياغة خطاب رصين يوضح دوافع الالتحاق الرؤية المستقبلية، وطرح مقترح منهجي علمي لحل مشكلة رئيسية تواجه مصر .

 - اختبارات القبول الإلكترونية الممنهجة (50) نقطة) وهي المحور الأساسي للاختبارات وتقسم على أربعة مسارات:

- مسار اختبار الرياضيات (10) نقاط).

- مسار اختبار العلوم (10) نقاط).

- مسار اختبار اللغة الإنجليزية (10) نقاط).

-  مسار اختبار الذكاء والقدرات العقلية المتقدمة 20 نقطة).

 - المقابلة الشخصية التنافسية (10) نقاط): تُعقد لمن اجتازوا الشروط المبدئية والاختبارات لمناقشة خطاب التحفيز ، قياس السمات الشخصية، القدرة على القيادة والتواصل وسرعة الاستجابة العلمية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الإعدادية مدارس المتفوقين

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