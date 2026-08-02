قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس والمستوطنون يضيقون الخناق على أهالي الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، صباح اليوم، اقتحاماتها لعدد من مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، شملت نابلس وطوباس وجنين، حيث دفعت بآليات عسكرية إلى الأحياء السكنية ونفذت عمليات مداهمة واحتجاز.

وأضافت السلامين أن الاقتحامات تزامنت مع اعتقالات طالت 11 فلسطينياً على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون، شملت قطع خطوط الكهرباء في قرية مادما جنوب نابلس ورشق مركبات الفلسطينيين بالحجارة في قرية كفر مالك شرق رام الله.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يواجهون قيوداً مشددة على الحركة بسبب إغلاق عدد من الحواجز، أبرزها حاجزا الكونتينر وجبع، ما تسبب في أزمات مرورية وعزل مناطق واسعة من الضفة الغربية عن بعضها.

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