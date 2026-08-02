إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين أمام محطة وقود بالدقهلية

أصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق طناح أمام محطة بنزين الجديدة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم وإصابة شخصين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة وليد مصطفى إبراهيم (25 عامًا) مقيم قرية جديدة الهالة، باشتباه كسر في الركبة اليمنى وجرح قطعي بالحاجب الأيمن بطول 4 سم، فيما أصيب ثروت الصاوي أحمد (55 عامًا) مقيم جديدة الهالة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.