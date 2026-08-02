محافظ الدقهلية يتابع حصاد اليوم الأول لحملة «100 يوم صحة».. تقديم نحو 79 ألف خدمة صحية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نجاح فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة لحملة «100 يوم صحة» في تحقيق معدلات أداء متميزة، حيث تم تقديم ما يقرب من 79 ألف خدمة صحية وتوعوية للمواطنين، شملت خدمات المستشفيات، والرعاية الصحية الأولية، والرعاية المتكاملة للأم والطفل، والمبادرات الرئاسية، والتطعيمات، وتنمية الأسرة، إلى جانب أنشطة التوعية والتثقيف الصحي، بما يعكس قوة انطلاقة الحملة والانتشار الواسع للفرق الطبية بجميع أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الإقبال الكبير الذي شهدته مواقع تقديم الخدمة منذ الساعات الأولى لانطلاق الحملة يعكس ثقة المواطنين في الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن فرق العمل واصلت تقديم خدماتها بكفاءة داخل الوحدات الصحية والمستشفيات وأماكن التجمعات المختلفة، مؤكدًا توفير جميع أوجه الدعم اللازم لخطة الانتشار التي تستهدف الوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين.

وأشار إلى أن مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية شاركت بقوة في فعاليات اليوم الأول للحملة، حيث قدمت 29,396 خدمة طبية وعلاجية، شملت استقبال 10,948 مترددًا بالعيادات الخارجية، واستقبال 1,936 حالة بأقسام الطوارئ، وإجراء 66 عملية جراحية، واستقبال 321 حالة بالأقسام الداخلية، و119 حالة بالرعاية المركزة، و105 حالات بالحضانات ورعايات الأطفال.

كما تضمنت الخدمات تقديم 1,706 خدمات أشعة، وإجراء 2,479 تحليلًا طبيًا، وتنفيذ 839 جلسة علاج طبيعي، وتقديم 754 خدمة بعيادات الأسنان، وإجراء 14 تدخلًا طبيًا تخصصيًا، فضلًا عن صرف 9,967 تذكرة علاج من صيدليات المستشفيات، و142 كيس دم ومشتقاته، بما يعكس جاهزية مستشفيات المحافظة واستمرارها في تقديم خدمات صحية متكاملة على مدار الساعة، بالتوازي مع فعاليات الحملة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن خدمات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة للأم والطفل قدمت خلال اليوم الأول ما يقرب من 23 ألف خدمة، شملت خدمات العيادات الخارجية والطوارئ، ومتابعة الأطفال والحوامل، وفحوصات حديثي الولادة للكشف عن قصور الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتونيوريا، وخدمات الأسنان، وبرنامج «قلبك أمانة»، وصرف الألبان العلاجية للأطفال المستحقين، وإصدار شهادات فحص المقبلين على الزواج، بما يؤكد الدور المحوري لمنشآت الرعاية الأولية في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين.

وأضاف أن فرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة حققت حضورًا متميزًا منذ الساعات الأولى لانطلاق الحملة، حيث قدمت إجمالي 12,520 خدمة، شملت 4,585 خدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و3,585 خدمة بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، و3,198 خدمة بمبادرة دعم صحة المرأة، و850 خدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، و230 خدمة بمبادرة رعاية كبار السن، بالإضافة إلى 136 خدمة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، بما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين على خدمات المبادرات الرئاسية والاستفادة من خدماتها المجانية.

وأضاف أن فرق التطعيمات نجحت خلال اليوم الأول في تقديم 4,381 جرعة تطعيم للأطفال المستحقين، بما يعكس استمرار المحافظة على ارتفاع معدلات التغطية بالتطعيمات الروتينية، في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال من الأمراض المستهدفة بالتطعيم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن فرق صحة البيئة كثفت أعمال المرور والرقابة، حيث تم تنفيذ 22 مرورًا على المنشآت المختلفة، وسحب 86 عينة من شبكات مياه الشرب، و6 عينات من طرود المياه، و4 عينات من حمامات السباحة، بالإضافة إلى 9 عينات من وحدات الغسيل الكلوي، للتأكد من مطابقة الاشتراطات الصحية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح أن خدمات تنمية الأسرة حققت نتائج متميزة خلال اليوم الأول، حيث بلغ إجمالي عدد المنتفعات 3,018 منتفعة، وحصلت 2,475 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، من بينها 184 وسيلة طويلة المفعول، كما استقبلت غرف المشورة الأسرية 2,691 مترددة، وتم تحويل 2,033 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة لاستكمال الخدمات الصحية والتوعوية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن أنشطة التوعية والتثقيف الصحي شهدت انتشارًا واسعًا في مختلف أنحاء المحافظة، حيث تم تنفيذ إجمالي 750 ندوة توعوية من خلال إدارات الإعلام والتربية السكانية والثقافة الصحية، استفاد منها 6,580 مواطنًا، بهدف رفع الوعي الصحي، وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة، والتعريف بخدمات المبادرات الرئاسية وحملة «100 يوم صحة»، بما يسهم في زيادة معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية.