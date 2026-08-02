مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي

شهدت إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم للغرق، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي.

استقبال الضحايا



واستقبل المستشفى المصابين، وهما فارس محمد صابر، وشيماء حامد سعد فضل، حيث تبين إصابتهما بضيق في التنفس، وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهما، فيما وصفت حالتهما العامة بالمستقرة.

كما استقبل المستشفى جثامين كل من عبده رمضان سعد، وسمرة حامد سعد، وشهد حامد سعد، وتم إيداعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.