شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032

أكد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أن ملفات المنتخبات الوطنية على رأس أولوياته فى قادم الأيام.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ الجبلاية خلفا لـ علاء نبيل.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أعمل جاهدا على وضع خطة عمل لمنتخبات الناشئين والشباب حنى أولمبياد 2032.

أضاف شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: منتخب الشباب بقيادة وائل رياض يستعد بقوة لتصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

لفت إلى أن منتخب الناشئين الذى يقوده فنيا حسين عبداللطيف يستعد أيضا للمشاركة فى البطولات الإفريقية المقبلة.

وقال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أيضا: الإدارة الفنية لاتحاد الكرة تعمل جاهدة على وضع خطة عمل للمسابقات الخاصة بالفئة العمرية للناشئين والشباب كى يتسنى للأجهزة الفنية الإستفادة من المواهب الشابة.

أوضح أنه ستكون هناك جلسات مع الأجهزة الفنية للناشئين والشباب فى قادم الأيام من أجل التعرف على إحتياجاتهم من المعسكرات التدريبية والتى يتخللها خوض مباريات ودية.

واستطرد شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: أنا متواجد بشكل يومي فى مقر اتحاد الكرة للتعرف على كافة احتياجات المنتخبات الوطنية فى إطار استعدادات الفراعنة بمختلف مسمياتها للمشاركة فى البطولات القارية والعالمية.