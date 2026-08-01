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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. فحص ومراجعة حالات البناء وإزالة المخالفات بطلخا

حالات ازاله
حالات ازاله
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال فحص ومراجعة حالات البناء وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة ضد المخالفين، والتعامل الفوري مع أي بناء مخالف وإزالته في مهدها، وذلك بجميع أنحاء مدينة طلخا.

وشدد المحافظ على أن الدولة تتبنى موقفا حازمًا تجاه جميع مخالفات البناء والتعديات، سواء داخل الحيز العمراني أو على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن التهاون في هذا الملف غير وارد، وأضاف أن المتابعة المستمرة لأعمال البناء ستكون سمة المرحلة المقبلة، مع التصدي الفوري لأي محاولات بناء مخالف وإزالتها على الفور.

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا، بالإشراف على مراجعة تراخيص البناء ومتابعتها وإزالة المخالفات بمدينة طلخا، وذلك ضمن اللجنة التي وجه المحافظ بتشكيلها، والمكلفة بمراجعة ملفات تراخيص البناء والعقارات المستحدثة، والتأكد من التزامها الكامل بالاشتراطات البنائية المعتمدة.

وتابع رئيس مدينة طلخا، أعمال إزالة أعمدة وحوائط الدور التاسع العلوي، والأعمال الجارية في إزالة سقف الدور الثامن العلوي، وإزالة حوائط الدور السابع العلوي، وإزالة سقف الدور السادس العلوي، بمنطقة الكاكولا بحوض الحرم، بمدينة طلخا، بمشاركة النواب، محمد حسن، ومحمد سعد، ومحمد سمير، بحضور مسئولي الإدارة الهندسية ومسئولي التعديات بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا.

الدقهلية حالات محافظه طلخا

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